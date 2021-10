Verstoss gegen Covid-Verordnung – Wegen fehlender Masken – Polizei ermittelt nach Todesfällen in Altersheim

Im Alters- und Pflegezentrum sind seit dem 8. Oktober neun Personen in Zusammenhang mit Corona verstorben, wie die «Obwaldner Zeitung» berichtet. Die Fälle sind vom Gesundheitsamt bestätigt worden.

Im Alters- und Pflegezentrum «Dr Heimä» in Giswil OW sind mehrere Personen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Seit Freitag kamen drei weitere Fälle hinzu.

Sechs Personen sind im Alters- und Pflegezentrum «Dr Heimä» in Giswil OW seit dem 8. Oktober in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben – seit vergangenem Freitag sind nun drei weitere Corona-Todesfälle hinzugekommen, berichtet die «Obwaldner Zeitung» (Bezahlartikel). Von den betroffenen neun Personen waren zwei Personen nicht geimpft.

Angehörige von Heimbewohnenden erhoben gegenüber der Zeitung Vorwürfe an die Geschäftsleitung des Heimes. So seien Mitarbeitende von der Geschäftsleitung aufgefordert worden, auf das Tragen von Masken zu verzichten. Die Weisung haben auch Angehörige des Zivilschutzes bekommen, die im Heim Dienst leisteten. Den Mitarbeitenden sei es «jederzeit freigestellt gewesen, eine Maske zu tragen», sagt Daniel Kiefer, dem Geschäftsführer des Alterszentrums zum Blatt. Verzichtet hat man auf die Masken wegen Verständigungsproblemen. Dies sei mit den Bewohnenden des Heims auch so abgesprochen worden.