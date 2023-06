Rammstein-Sänger Till Lindemann: Keine Ermittlungen in Litauen

Ende Mai sorgte die Nordirin Shelby Lynn mit einer Reihe von Twitter-Posts nach einem Rammstein-Konzert für Aufsehen. So schrieb die 24-Jährige, dass ihr bei einer Backstage-Party nach einem Konzert in der litauischen Hauptstadt Vilnius K.-o.-Tropfen verabreicht worden seien. Sie behauptete, anschliessend misshandelt worden zu sein. In den sozialen Netzwerken veröffentlichte Shelby ein Foto eines tiefblauen Hämatoms an ihrem Körper.