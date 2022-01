Boris Johnson – Polizei ermittelt nun doch wegen Partys in Downing Street 10

Eine fand in der Nacht auf den 17. April statt, der Tag an dem Prince Philip beerdigt wurde. Er und etwa 30 Mitarbeitende hatten bis in die Nacht im Amtssitz getrunken und getanzt.

In einem Statement schreibt sie unter anderem, dass eine Reihe von Ereignissen untersucht würden, die in den letzten zwei Jahren in der Downing Street und in Whitehall stattgefunden haben, und zwar im Zusammenhang mit möglichen Verstössen gegen die Covid-19-Vorschriften.