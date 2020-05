Hunde in Gefahr

Polizei ermittelt wegen präparierter Köder

In einem Wald bei Heimberg BE sind mit gefährlichen Gegenständen präparierte Fleischstücke gefunden worden. Die Fachstelle Tierdelikte der Kantonspolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Heimberg BE, 14. Mai: In einem Wald in Heimberg sind mit gefährlichen Gegenständen präparierte Fleischstücke gefunden worden. Die Fachstelle Tierdelikte der Kantonspolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Ein Passant meldete den Fund von präparierten Tierködern am Mittwoch um 16.20 Uhr, wie die Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte. Die ausgerückten Mitarbeitenden stellten das mit gefährlichen Gegenständen versetzte Fleischstück im Auwald sicher.

Ebenfalls am Mittwoch gingen bei der Polizei Meldungen von zwei versehrten Hunden ein. In einem Fall hatte ein Hund erbrochen, nachdem er am Montagnachmittag im Auwald unbekannte Substanzen gefressen hatte. Der Tierarzt fand in der Folge im Mageninhalt des Hundes gefährliche Gegenstände.