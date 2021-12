Los Angeles : Polizei erschiesst aus Versehen 14-jähriges Mädchen in Garderobe

Die Beamten in Los Angeles hatten in einem Laden das Feuer auf einen Tatverdächtigen eröffnet, als ein Geschoss die Wand der Kabine durchschlug.

Der Vorfall ereignete sich kurz vor Weihnachten in einem belebten Einkaufsviertel in Nord-Hollywood.

Bei einem Polizeieinsatz in Los Angeles ist eine 14-Jährige in der Umkleidekabine eines Bekleidungsgeschäfts wohl durch eine Polizeikugel getötet worden. Die Beamten hatten in dem Laden das Feuer auf einen Tatverdächtigen eröffnet, als ein Geschoss die Wand der Kabine durchschlug, in der sich die Jugendliche mit ihrer Mutter befand, wie die Polizei am Donnerstag (Ortszeit) mitteilte.