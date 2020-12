Gewalt gegen Schwarze in den USA : Polizei erschiesst erneut Unschuldigen

Bei der Fahndung nach einem Verdächtigen hat die Polizei im US-Bundesstaat Ohio einen Mann erschossen. Bei dem Opfer hat es sich nicht um die gesuchte Person gehandelt.

In den USA ist erneut ein Afroamerikaner bei einem umstrittenen Polizeieinsatz getötet worden. Das US-Justizministerium teilte am Dienstag mit, die Bundespolizei FBI werde die örtliche Polizei in Columbus im Bundesstaat Ohio bei den Ermittlungen unterstützen. Die Polizei in Columbus hatte zuvor mitgeteilt, ein Polizist habe am vergangenen Freitag bei der Fahndung nach Verdächtigen einen 23-jährigen Afroamerikaner namens Casey Goodson erschossen. Goodson sei aber nicht die gesuchte Person gewesen.