Amsterdam

Polizei erschiesst Influencer Sammy (23)

In Amsterdam ist ein junger Deutscher erschossen worden. Es handelt sich um einen Influencer mit 170’000 Followern.

Ein mit einem Messer bewaffneter Deutscher ist in Amsterdam von Polizisten erschossen worden. Der 23-Jährige habe versucht, sich und Polizisten zu verletzen, teilte die Polizei am Donnerstagabend mit. Er habe einen psychisch gestörten Eindruck gemacht.

Am Nachmittag hatten Polizisten den jungen Mann, den Angaben zufolge mit dem Messer in der Hand an einer Strasse im Westen der Stadt gesehen. Er habe zunächst nicht auf sie reagiert und dann gedroht, sich mit dem Messer zu verletzen. Mehrere Versuche, mit ihm zu sprechen, seien gescheitert. Sammy habe auch nicht auf Aufforderungen reagiert, das Messer nieder zu legen.