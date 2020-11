Suhr AG : Polizei erschiesst mit Messer bewaffneten Mann

In Suhr AG kam es in einem Wohnquartier zu einem tödlichen Polizeieinsatz. Die Hintergründe werden derzeit untersucht.

In Suhr im Kanton Aargau kam es am Montagabend zu einem tödlichen Polizeieinsatz. Wie Bernhard Graser von der Kantonspolizei Aargau auf Anfrage sagte, habe ein Polizist bei dem Einsatz seine Schusswaffe eingesetzt. Ein Mann wurde dabei tödlich verletzt.

Eine Polizei-Patrouille ist am Montagabend nach einem Alarm in ein Wohnquartier in Suhr AG beordert worden. Dort hat ein 68-jähriger Mann Drohungen gegen die Polizei ausgesprochen und einen Polizisten mit einem Messer angegriffen.