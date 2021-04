3,998 Kilogramm – so viel Kokain hat die Polizei in Hunzenschwil AG beschlagnahmt.

Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau und die Kantonspolizei Aargau haben Kokain im Wert von einer halben Million Franken sichergestellt. Das sei «einer der grössten Drogenfunde der vergangenen Jahre im Kanton Aargau», heisst es in einer Medienmitteilung der Oberstaatsanwaltschaft.

Dem Fund gingen mehrmonatige Ermittlungen wegen Verdachts des qualifizierten Betäubungsmittelhandels voraus. Ende letzter Woche schlug die Polizei dann zu: Es habe mehrere Hausdurchsuchungen in Buchs, Dintikon und Hunzenschwil gegeben, wobei auch zwei Betäubungsmittel-Spürhunde zum Einsatz kamen. Die Hunde wurden laut Mitteilung auf dem Balkon in einer Liegenschaft in Hunzenschwil fündig. Sie hätten dort mehrere Blöcke Kokaingemisch mit einem Nettogewicht von 3,998 Kilogramm sichergestellt.