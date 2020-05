Bodensee

Polizei erwischt betrunkene Bootsfahrer mit zwei Promille

Auf dem Bodensee wurden am Samstag gleich zwei betrunkene Bootsfahrer aus dem Verkehr gezogen. Ein Mann hatte zuvor ein Boot entwendet und schlief dann vor Staad SG über dem Steuer ein.

Am Samstagmorgen lief ein Boot vor Staad SG auf Grund auf. Nach einer entsprechenden Meldung rückte am Mittag die Polizei aus. Die Polizisten fanden einen schlafenden Mann über dem Steuer des Bootes vor. Es stellte sich heraus, dass der Mann betrunken war, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei St. Gallen. Ein Alkoholtest ergab den Wert von 2,06 Promille. Zudem habe der Mann das Boot entwendet und sei nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Bei dem Mann handelt es sich um einen 38-jährigen Deutschen, der in Österreich wohnt. Woher das Boot stammt und wohin der Mann unterwegs war, ist Gegenstand der Ermittlungen.