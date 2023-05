Kanton St. Gallen: Sieben alkoholisierte oder fahrunfähige Autofahrer erwischt

1 / 1 Die Kantonspolizei St. Gallen hatte dieses Wochenende einiges zu tun. Es wurden mehrere Atemalkoholproben durchgeführt. (Symbolbild) Kapo SG

Darum gehts Am Wochenende wurden mehrere alkoholisierte oder fahrunfähige Verkehrsteilnehmende erwischt.

Eine weitere Person fuhr in eine Mauer.

Die Autofahrer werden zur Anzeige gebracht.

In der Zeit zwischen Samstagmorgen und Sonntagmorgen hat die Kantonspolizei St. Gallen sieben alkoholisierte oder fahrunfähige Verkehrsteilnehmende zur Anzeige gebracht. Vier Personen wurde der Fahrausweis abgenommen, einer Person wurde die Fahrerlaubnis für die Schweiz aberkannt. Eine Person war trotz Aberkennung der Fahrerlaubnis für die Schweiz unterwegs. Laut Kantonspolizei St. Gallen entfernte sich eine weitere Person nach einer Kollision mit einer Mauer, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern.

Samstag – drei fahrunfähige Autofahrer erwischt

In der Nacht auf Samstag wurden drei Autofahrer zur Anzeige gebracht. In Mels SG wurde um 1.30 Uhr ein 28-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss angehalten. Eine beweissichere Atemalkoholprobe zeigte einen Wert von rund einer Promille an. Der 28-Jährige musste seinen Fahrausweis abgeben.

Wenig später, gegen 2.50 Uhr, war ein weiterer Autofahrer alkoholisiert am Steuer. Der 24-Jährige wurde in Oberriet SG erwischt. Die Atemalkoholmessung zeigte einen positiven Wert an, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

In St. Margrethen SG wurde am Samstag gegen 7.45 Uhr ein 34-jähriger Lieferwagenfahrer als fahrunfähig eingestuft. Es wurden eine Blut- und Urinprobe abgenommen. In der Folge wurde dem Mann die Fahrerlaubnis für die Schweiz aberkannt.

60-Jähriger prallt gegen Mauer

Zudem fuhr in Balgach SG ein 60-Jähriger kurz vor Mitternacht gegen eine Mauer. Der Autofahrer und seine Begleiterin entfernten sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Der Mann konnte von einer Patrouille der Kantonspolizei an seinem Wohnort angetroffen werden.

Es stellte sich heraus, dass er in fahrunfähigem Zustand unterwegs war. Er musste auf Verfügung der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen eine Blut- und Urinprobe abgeben. Sein Fahrausweis wurde ihm auf der Stelle abgenommen.

Sonntag – zwei Fahrausweise abgenommen

Auch am Sonntag wurden drei alkoholisierte Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der erste war gegen Mitternacht in Gossau SG unterwegs. Der 73-Jährige war unter Alkoholeinfluss am Steuer. Die beweissichere Atemalkoholprobe zeigte einen Wert von 0,92 Promille an. Dem Fahrer wurde der Fahrausweis abgenommen.

Weiter wurde ein 44-jähriger Autofahrer um 3.40 Uhr in Mels SG als fahrunfähig eingestuft. Der Mann war trotz Aberkennung der Fahrerlaubnis für die Schweiz unterwegs. Es wurden eine Blut- und Urinprobe abgenommen.

Eine Stunde später war in Altstätten SG ein 31-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss unterwegs. Die beweissichere Atemalkoholprobe zeigte einen Wert von 1,4 Promille an. Darauf wurde ihm der Fahrausweis abgenommen. Die Autofahrer werden bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen zur Anzeige gebracht.