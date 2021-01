So kam es in der Gemeinde zwischen Juli und Oktober des vergangenen Jahres zu mehreren Sachbeschädigungen.

Nach diversen Sachbeschädigungen in Buttisholz hat die Luzerner Polizei vier Jugendliche ermittelt, die für die Sachbeschädigungen verantwortlich sind. Die Jugendlichen hatten zwischen Juli und Oktober des vergangenen Jahres in der Gemeinde verschiedene Sachbeschädigungen begangen.

So hatten sie auf einem Spielplatz einen Tisch angezündet und beim Jugendlokal Chrüzschüür Gegenstände angezündet und beschädigt, wie die Luzerner Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte. «Zudem kam es zu einem fahrlässig verursachten Dachbrand in einer Scheune, nachdem die Täter in der Scheune mit Feuer spielten», heisst es in der Mitteilung.