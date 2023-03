Zofingen: Polizei erwischt Neulenker (19) mit 95 Stundenkilometern innerorts

Der 19-Jährige war in einer 50er-Zone mit 95 Kilometern pro Stunde unterwegs.

20min/Steve Last

In Kirchleerau wurde bei einem Neulenker deutlich überhöhtes Tempo festgestellt.

Die Regionalpolizei Zofingen führte am Sonntagnachmittag auf der Hauptstrasse in Kirchleerau eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Kurz nach 15 Uhr habe man bei einem BMW eine Geschwindigkeit von 95 Stundenkilometern gemessen, wie es in der Mitteilung der Kantonspolizei Aargau heisst. Auf der betroffenen Innerortsstrecke gilt aber ein Tempolimit von 50 Kilometern pro Stunde.