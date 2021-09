Besucherin filmte alles : Polizei erwischt Paar beim Sex auf Kirchturm

Die Polizei erwischte im tschechischen Pilsen ein Pärchen in flagranti. Die beiden waren auf der Aussichtsplattform der Kirche zu Gange.

Ausgerechnet auf einem Kirchturm hat sich ein junges Paar in Tschechien der Lust hingegeben. Beim Sex in luftiger Höhe wurden der Mann und die Frau von einer anderen Besucherin erwischt, die alles mit der Handykamera dokumentierte, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag im westböhmischen Pilsen (Plzen) mitteilte. Die herbeigerufene Streife erwischte das junge Paar dann in flagranti auf der Aussichtsplattform der St.-Bartholomäus-Kathedrale.