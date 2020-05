Neftenbach ZH

Polizei erwischt Raser mit 152 statt 80 km/h

Bei Geschwindigkeitskontrollen in den Kantonen Aargau und Zürich hat die Polizei am Montag elf Schnellfahrer gestoppt. Darunter war auch ein Raser.

Die Kantonspolizei Zürich hat am Montag in Neftenbach eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt und einen Raser gestoppt. Der Autofahrer passierte die Messanlage an der Schaffhauserstrasse mit einer Geschwindigkeit von 152 km/h. Er überschritt damit die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 67 km/h, wie die Kantonspolizei mitteilte. Der 36-jährige Slowene musste seinen Führerausweis abgeben und sein Fahrzeug wurde vorläufig sichergestellt. Die zuständige Staatsanwaltschaft eröffnete ein Strafverfahren wegen eines Raserdelikts.