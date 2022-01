Oftringen AG – Polizei erwischt Schnellfahrer mit Lamborghini und Corvette

Die Kapo Aargau führte am Samstag an der Luzernerstrasse in Oftringen eine Geschwindigkeitskontrolle durch, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt. Dabei schnappte sie gleich mehrere Übeltäter. Auf der 50-km/h-Strecke blitzte sie einen 33-jährigen Lamborghini-Fahrer mit 82 km/h. Der Mann durfte weiterfahren, muss aber damit rechnen, dass ihm der Fahrausweis abgenommen wird.