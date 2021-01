Sie hätte deshalb im Wallis in Isolation sein sollen, doch die Polizei erwischte sie am Flughafen Zürich.

Aufgrund von Hinweisen der Walliser Behörden hat die Kantonspolizei Zürich am Dienstagvormittag am Flughafen eine Jugendliche in Gewahrsam genommen. Sie hatte sich nach einem positiven Corona-Test im Wallis der Isolation entzogen und wollte sich ins Ausland absetzen.

Die 17-jährige niederländische Touristin begab sich am Dienstagmorgen an den Flughafen Zürich, um nach Amsterdam auszureisen, teilt die Kantonspolizei mit. Sie hatte sich der von den Gesundheitsbehörden angeordneten Isolation entzogen und wurde am Gate durch Kantonspolizei Zürich in Gewahrsam genommen.