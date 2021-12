Palermo (I) : Polizei erwischt vermeintlich Blinden beim Autofahren

Seit 2008 erhielt ein 40-Jähriger in Sizilien, aufgrund seiner angeblichen Blindheit, über 170’000 Euro Sozialgelder. Der Schwindel fiel der Polizei auf, als er seinen Führerschein erneuern liess.

Wie italienische Medien am Mittwoch berichteten, hatte der Mann aus dem sizilianischen Palermo seit 2008 mindestens 170’000 Euro an Sozialleistungen erhalten. Der 40-Jährige habe den Behörden glaubhaft gemacht, er sei aufgrund eines angeborenen Leidens «völlig blind».

Die italienische Finanzpolizei wurde den Berichten zufolge bereits 2018 auf den Fall aufmerksam, als der Mann seinen Führerschein trotz der angeblichen Sehbehinderung erneuerte. Im Zuge der Ermittlungen beobachteten die Beamten, wie der Mann am Steuer sass und gleichzeitig telefonierte, bei einem Einkaufsbummel die Schaufenster betrachtete und seiner Tochter das Fahrradfahren beibrachte.

Spitzname Berlusconi

Der 40-Jährige sei auch beim Fahren eines Motorrollers erwischt worden, der nicht versichert war, berichtete die Lokalzeitung «Palermo Today». In seinem Freundeskreis trage er den Spitznamen Berlusconi – in Anlehnung an Italiens früheren Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi, der sich aufgrund mehrerer mutmasslicher Vergehen vor Gericht verantworten musste.