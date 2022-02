Lachen SZ - Chemieunfall bei Schulhaus – offenbar mehrere Verletzte 

Beim Schulhaus Seefeld in Lachen SZ läuft zurzeit ein Grosseinsatz.

In Lachen ereignete sich am Dienstag ein Chemieunfall.

In Lachen im Kanton Schwyz kam es am Dienstagnachmittag zu einem Chemieunfall in einem Schulhaus. Die Feuerwehr Lachen und die Stützpunktfeuerwehr Pfäffikon rückten gegen 16 Uhr aus. Die Polizei bestätigt den Einsatz eines Grossaufgebots inklusive Rettungshelikoptern. Vor Ort befinden sich auch vier Ambulanzfahrzeuge. Die Polizei teilte mit, dass mehrere Kinder medizinisch betreut werden. Über erheblich Verletzte sei noch nichts bekannt.