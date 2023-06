Chur GR: Polizei fängt 1,5 Meter lange Kornnatter

Diese Kornnatter wurde am Freitagabend in Chur eingefangen.

Sie kommen hauptsächlich in Nordamerika vor.

Kornnattern sind in der Schweiz nicht heimisch.

Kurz vor 23 Uhr in der Innenstadt von Chur: Passanten an der Lagerstrasse entdeckten eine grosse Schlange . Daraufhin verständigten sie die Stadpolizei. Das etwa 1,5 Meter lange Tier konnte auf einem Parkplatz vorgefunden und durch einen Polizist der Churer Stadtpolizei eingefangen werden.

Die Kornnatter, welche in der Schweiz nicht einheimisch und auch nicht giftig ist, wurde einem Reptilien-Experten übergeben und wartet dort auf ihren Besitzer oder ihre Besitzerin. Die Stadtpolizei Chur bittet den Schlangenhalter sowie Personen, welche Angaben über den Tierhalter machen können, sich unter der Telefonnummer 081 254 53 00 zu melden.

Die Kornnatter ist laut Fressnapf.ch die wohl am häufigsten in Terrarien gehaltene Schlange. Sie zählen farblich zu den attraktivsten Schlangen unseres Planeten. Ihr natürlicher Lebensraum erstreckt sich entlang der amerikanischen Küste von Mexiko bis Washington. Sie kommt hauptsächlich in Nordamerika vor. Im Schnitt werden die Nattern 90 bis 150 Zentimeter lang. Kornnattern sind dämmerungs- und nachtaktiv.