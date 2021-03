Spaghetti al Mafioso : Polizei fängt flüchtiges Mafia-Mitglied durch Kochvideos bei Youtube

Auf der Videoplattform Youtube können Menschen ihr Talent zeigen und anderen Tipps geben. Blöd nur, wenn man sich in Filmchen zeigt, obwohl man von der italienischen Polizei gesucht wird.

Die italienische Polizei hat einen flüchtigen Mafioso in der Dominikanischen Republik aufgespürt. (Symbolbild)

Die italienische Polizei hat ein flüchtiges Mafia-Mitglied anhand dessen Kochvideos auf der Videoplattform Youtube aufgespürt. Der 53-Jährige habe ein ruhiges Leben in der Dominikanischen Republik geführt, teilte die Polizei am Montag mit. Verraten habe er sich durch Videos bei Youtube, in denen er seine Kochkünste unter Beweis stellte und italienische Rezepte präsentierte.