Wegen der steigenden Corona-Zahlen in Deutschland und den Schweizer Grenzregionen hat das Bundesland Baden-Württemberg die Corona-Massnahmen verschärft. Auch dem Einkaufstourismus soll ein Riegel vorgeschoben werden: Personen, die nur zum Einkaufen aus der Schweiz nach Deutschland kommen, müssen ab Mittwoch zehn Tage in Quarantäne.

Päckli-Abholen soll aber noch möglich sein, hiess es zunächst: «Weihnachtsgeschenke dürfen Schweizer kurz holen, mehr geht aber nicht», so ein Behördensprecher . Doch jetzt greift die Polizei stärker durch: Wie 20-Minuten-Leser H.K. (Name bekannt) berichtet, wurde er bei der Rückkehr nach Schaffhausen von Polizisten kontrolliert.

«Könnte ein trauriges Weihnachten geben»

«Ich musste meinen Ausweis zeigen, und der Beamte sagte, ich solle keine Päckli mehr in Deutschland abholen», so K. Den Autofahrern hinter ihm sei es gleich ergangen, sagt er: «Eine Busse habe ich aber nicht bekommen.» K. ist verunsichert: «In den nächsten Tagen kommen noch mehrere Geschenke an, die ich in Deutschland abholen müsste. Das könnte ein trauriges Weihnachten geben.»