Luzern : Ringfahndung mitten in der Stadt – es war ein Fehlalarm

Ein News-Scout meldet, dass in der Stadt Luzern im Gebiet der Zürichstrasse, Maihof ein Polizist mit einem Sturmgewehr im Einsatz steht. Auch der Polizeiwagen sei quer auf die Strasse gestellt. Ausserdem würden die Automobilisten bei der Autobahneinfahrt am Kasernenplatz durch die Polizei kontrolliert. Laut einem Augenschein vor Ort ist zumindest einer der Polizisten schwer bewaffnet. Auf Anfrage bei der Luzerner Polizei hiess es, dass dieser Einsatz im Zusammenhang mit einer «Fahndungsmassnahme» steht.

Am Mittag hat sich die Situation geklärt: «Es wurde eine automatische Meldung einer Alarmzentrale betreffend eines möglichen Einbruchs oder Überfalls in einer Firma ausgelöst», sagt Urs Wigger, Sprecher der Luzerner Polizei. In der Folge wurde eine Ringfahndung aufgezogen. Schlussendlich stellte sich aber heraus, dass es sich um einen Fehlalarm gehandelt hatte.