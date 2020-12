«Wer wird Millionär?»-Moderator Günther Jauch hat in der Sendung vom Montag eine witzige Anekdote preisgegeben: So wurde er von der Polizei wegen 15 Euro gesucht.

«Ich bin in Bayern mal zu schnell gefahren. Bussgeld 15 Euro», sagte der 64-Jährige in der RTL-Show. Der Strafzettel konnte ihm jedoch nicht zugestellt werden, da er in der Zwischenzeit an eine neue Adresse umgezogen war. Die Polizei registrierte den Fall als «unbekannt verzogen» und suchte daraufhin nach dem Schuldner.