Darknet – Polizei fasst Kriminelle, die Hunderte falsche Impfausweise verkauft haben

Mehrere Personen haben im Darknet in Deutschland gefälschte Impfpässe verkauft.

Zwei Personen sitzen nun in Haft.

Es handelt sich laut den Ermittlern und Ermittlerinnen um ein Ausmass, das in Deutschland einmalig ist.

In Deutschland hat die Polizei eine kriminelle Gruppierung gefasst.

Die Polizei hat am letzten Freitag eine kriminelle Gruppierung geschnappt. Die Betrügerinnen und Betrüger hatten Hunderte von digitalen Impfausweisen über das Darknet verkauft, wie Mimikama.at berichtet .

Bereits seit Mitte August 2021 war Ermittlerinnen und Ermittlern des Bundeskriminalamtes bekannt, dass eine Gruppierung aus dem deutschsprachigen Raum in einem Forum illegal QR-Codes für gefälschte, digitale Impfausweise angeboten hat. Dies teilte die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Betrug und Korruption im Gesundheitswesen bei der Generalstaatsanwaltschaft Nürnberg mit. Die Käuferinnen und Käufer mussten dabei keine tatsächlichen Impfbelege vorweisen, um an die QR-Codes zu gelangen.

Beweismittel sichergestellt

Die Betrügerinnen und Betrüger verlangten für die gefälschten Impfausweise bis zu 350 Euro. Tatsächlich soll die Nachfrage gross gewesen sein, denn es wurden allein im Oktober über 500 falsche QR-Codes verkauft – auch in andere EU-Länder. Laut den Ermittlerinnen und Ermittlern handelt es sich um ein Ausmass, das so in Deutschland einmalig ist.