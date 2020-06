Zweihunderternote

Polizei fasst Mann mit Falschgeld auf frischer Tat

In einem Luzerner Restaurant soll ein Mann mit einer falschen Zweihunderternote bezahlt haben. Laut Angaben der Luzerner Polizei ist es in diesem Zusammenhang zu «mehreren Festnahmen» gekommen.

An dieser Strassenecke in Luzern befindet sich das Café.

Offenbar gleich an mehreren Orten in der Stadt Luzern versuchte ein Mann am Mittwoch mit Falschgeld zu bezahlen. Laut einem Augenzeugen* soll dieser zuerst beim Kiosk bei der Migros in der Neustadt versucht haben, mit einer falschen Zweihunderternote zu bezahlen. Danach sei der Mann ins benachbarte Café Gugelhupf gegangen, wo es ihm gelungen sei, sein Falschgeld loszuwerden und echtes Rückgeld zu erhalten.