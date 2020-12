Die Postfiliale in Oberdorf ist nach dem Raubüberfall am Samstagmorgen gesperrt. Zwei maskierte Männer in hellblauen Overalls überfielen die Filiale um 7.25 Uhr morgens. Sie fesselten die beiden Angestellten und flüchteten mit mehreren tausend Franken Bargeld.

Die Baselbieter Polizei konnte in Zusammenhang mit dem Postraub in Oberdorf Ende November drei Tatverdächtige festnehmen. Dies dank einem Hinweis aus der Bevölkerung und nachgelagerten Ermittlungen, wie die Baselbieter Polizei am Montagmorgen mitteilte. Die Polizei setzte nach der Tat eine Belohnung von 5000 Franken aus. Die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft habe gegen die Männer entsprechende Verfahren eröffnet.

Am Samstagmorgen, den 28. November 2020, haben um 7.25 Uhr zwei unbekannte Täter die Post in Oberdorf überfallen. Dabei hatten sie die Angestellten gefesselt. Die Täter konnten mit mehreren Tausend Franken flüchten. Ihren Fluchtwagen stellten sie auf einem Feldweg ab und steckten ihn in Brand. Der Fluchtwagen wurde zuvor in einer Garage in Niederdorf entwendet.