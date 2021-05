Houston, Texas - Polizei fasst vermissten bengalischen Tiger

Darum gehts Der bengalische Tiger India, der seit mehreren Tagen gesucht wurde, wurde gefunden.

Die Ehefrau des letzte Woche verhafteten Mannes, dem India gehört, übergab die Grosskatze den Beamten.

Der Mann war mit dem Tier vor der Polizei geflüchtet – als er verhaftet wurde, fehlte vom Tier jede Spur.

Die Bewohner von Houston, Texas, können aufatmen. Der bengalische Tiger India, der seit sechs Tagen vermisst wurde, befindet sich nun in der Obhut eines Tierheims, wie die Polizei am Samstagabend bekannt gab. «Wir haben ihn und er ist gesund», heisst es in einem Video der Polizei auf Twitter.

Die Suche nach India begann letzte Woche, als Victor Hugo Cuevas – mit seinem bengalischen Tiger an seiner Seite – einem bewaffneten Hilfssheriff gegenüberstand. Dieser forderte den 26-Jährigen auf, die Grosskatze nach drinnen zu bringen. Als die Polizei danach zu Cuevas, der in ein Tötungsdelikt verwickelt sein soll, kam, floh Cuevas mit seinem Tiger in einem weissen Jeep. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd wurde zwar der 26-jährige Cuevas gefasst. Doch von India fehlte seither jede Spur.

Gemäss «Daily Mail» war es Cuevas Ehefrau Gia, die den neun Monate alten Tiger der Polizei übergab. Wo India die letzten sechs Tage verbracht hatte, ist noch unklar. Anwohner hatten sich nach Indias Verschwinden mit Waffen gerüstet, um sich zu schützen. Allerdings, so die Polizei, sei India glücklicherweise ein schüchternes Tier. «Er kommt morgen in ein Schutzgebiet, wo er hoffentlich den Rest seines Lebens in einem sicheren Umfeld verbringen darf.» Die Polizei betont, dass solch ein Tier nichts für eine Wohnung sei.