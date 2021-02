18 Tote in Myanmar : Polizei feuert scharfe Munition in Menschenmenge ab

Bei erneuten Protesten in Myanmar sind mehrere Menschen nach Zusammenstössen mit der Polizei ums Leben gekommen. Seit dem Sturz der Regierung von Aung San Suu Kyi ist die Lage im Land angespannt.

In Yangon kam es am Sonntag zu schweren Ausschreitungen.

Bei der Niederschlagung von Protesten gegen die Militärjunta in Myanmar sind am Sonntag mindestens 18 Menschen getötet worden. Das teilte das Büro der Hohen Kommissarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte mit. 30 weitere Personen seien glaubwürdigen Berichten zufolge verletzt worden, als Polizisten in mehreren Städten mit scharfer Munition in Menschenmengen feuerten, hiess es in einer Mitteilung. OHCHR-Sprecherin Ravina Shamdasani rief das Militär auf, die Gewalt gegen Demonstranten in Myanmar zu stoppen.