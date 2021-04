Die Polizisten fanden Drogen bei einer Hausdurchsuchung in Brügg. (Symbolbild)

Vier Männer sitzen nun in Untersuchungshaft.

Die Kantonspolizei Bern hat am Sonntag 110 Kilogramm abgepacktes Marihuana sichergestellt. Die Polizisten fanden die Drogen bei einer Hausdurchsuchung in Brügg. «Der geschätzte Marktwert beträgt über eine Million Franken», schreibt die Kapo Bern in einer Mitteilung.