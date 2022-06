«Todesgeruch»: Polizei findet 30 tote Tiere im Haus von US-Tierschützerin

Polizistinnen und Polizisten machten in Columbia im US-Bundesstaat South Caroline einen grausigen Fund, nachdem sie wegen eines «Todesgeruchs» in der Nähe eines Hauses alarmiert worden waren. 30 tote Tiere, bei denen der Verwesungsprozess bereits ein fortgeschrittenes Stadium erreicht hatte, fanden die Beamtinnen und Beamten vor, alle in Käfigen oder Kisten. Die 28 Hunde und zwei Katzen waren bereits seit längerer Zeit tot und sind vermutlich verhungert und verdurstet, wie « Wis News » berichtet.

«Einer der schlimmsten Fälle von Tierquälerei»

Anwalt spricht von psychischen Problemen der Frau

Penningtons Anwalt gab eine Erklärung ab: «Dies ist ein unglaublich tragischer Fall mit unvorstellbar grausamen Anschuldigungen. Etwa einer von vier Erwachsenen in diesem Land leidet an einer diagnostizierbaren psychischen Störung, und oft äussern sich psychische Probleme auf sehr beunruhigende Weise. Es ist für niemanden nachvollziehbar, wie jemand zulassen konnte, was in diesem Fall geschah, aber es sind einige erhebliche und ernsthafte psychische Probleme im Spiel, mit denen Frau Pennington zu kämpfen hat. Sie und ihre Familie haben mit sehr schwierigen Umständen zu kämpfen, und wir bitten mit Respekt um Privatsphäre und Freiraum, damit sie und ihre Familie sich auf die psychischen Probleme konzentrieren können, die angegangen werden müssen.»