90’000 Franken Schaden nach Auffahrunfall mit sechs Autos

Auf der Autobahn A14 bei Risch Rotkreuz sind am Dienstagmorgen gleich mehrere Fahrzeuge ineinander gefahren. Der Schaden ist gross.

Kurz vor 6.30 Uhr hat sich am Dienstag auf der Autobahn A14, zwischen Gisikon und Rotkreuz in Fahrtrichtung Zug, ein Unfall ereignet. Durch einen Lastwagen, der auf dem Pannenstreifen stand, wurden mehrere Automobilisten abgelenkt und in der Folge kam es auf dem Überholstreifen zur Auffahrkollision, teilte die Zuger Polizei mit.

In den Unfall waren insgesamt sechs Fahrzeuge verwickelt, wie die Zuger Polizei am Dienstag weiter mitteilte. Der Schaden an der Leiteinrichtung sowie an den beteiligten Autos beträgt 90’000 Franken. An drei Fahrzeugen entstand Totalschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.