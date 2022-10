Seon AG: Polizei findet bei Einsatz mehrere Mörsergranaten

An der Lenzburgerstrasse in Seon AG haben die Kantonspolizei Aargau und der Rettungsdienst am Montag gegen 9.30 Uhr eine Hilfeleistung durchgeführt. Dabei stellten die Einsatzkräfte mehrere Mörsergranaten ausserhalb eines Hauses fest, teilte die Kantonspolizei Aargau am Dienstag mit. «Diese lagen auf dem Dach eines Schuppens sowie in einem Gebüsch. Die genannten Fundorte wurden polizeilich abgesperrt», heisst es in der Mitteilung.