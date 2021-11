Australien – Polizei findet Cleo lebend und wohlauf – Verdächtiger in Gewahrsam

Am 2. November wurde sie in Carnavron in Westaustralien gefunden.

Die Polizei bestätigt, die kleine Cleo lebend und wohlauf gefunden zu haben, schreibt «NZHerald». Am Dienstag gegen 1 Uhr morgens (Ortszeit) brach die Polizei in ein Haus in Carnarvon in Westaustralien ein. Wie der stellvertretende Kommissar Col Blanch angibt, fand man das kleine Mädchen in einem der Zimmer. Einer der Beamten nahm sie in die Arme und fragte sie «Wie ist dein Name?», sie antwortete: «Mein Name ist Cleo».