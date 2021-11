Passau, Deutschland – Polizei findet den vermissten fünfjährigen Jonathan

Am Dienstagmorgen hat die Kriminalpolizei von Passau den als vermisst gemeldeten fünfjährigen Jonathan aus Hofstetten in Deutschland aufgespürt. Der Knabe galt sechs Wochen lang als vermisst. Die Polizei hat den Bub der Mutter weggenommen und ihn zurück in die Schweiz gebracht. Die Mutter ist wieder auf freiem Fuss, wie die «Baz» schreibt, müsse für Einvernahmen aber der Polizei zur Verfügung stehen.