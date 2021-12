Glinde (D) : Polizei findet die Leichen von zwei Kindern (11 und 13) und einem Mann

In Glinde, im deutschen Bundesland Schleswig-Holstein, wurde die Polizei nach Schussabgaben zu einem Haus gerufen. Dort trafen die Einsatzkräfte auf drei leblose Personen.

Am Sonntagabend wurde nach Schussabgaben die Polizei zu einem Haus in Glinde gerufen.

Bei einer mutmasslichen Familientragödie in Schleswig-Holstein sind drei Menschen gestorben. Die Polizei wurde am Sonntagabend zu einem Wohnhaus in Glinde gerufen, nachdem Schüsse gefallen waren, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Lübeck am Montag mitteilten. Die Beamten und Beamtinnen fanden in dem Haus zwei tote Kinder im Alter von elf und 13 Jahren und einen regungslosen Mann, der trotz Reanimation noch vor Ort starb. Eine 38 Jahre alte Frau wurde schwerverletzt in ein Spital gebracht.