Erste Erkenntnisse: Polizei findet Druckluft-Sprays und Pillen in Aaron Carters Badezimmer

Drogen und psychische Probleme prägten das Leben des ehemaligen Teenie-Stars Aaron Carter. Doch obwohl er verkündete, gegen seine Sucht anzukämpfen, deuten erste Erkenntnisse zu seinem Ableben am Samstag auf eine Überdosis hin. In Carters Bade- und Schlafzimmer wurden Druckluft-Dosen und verschreibungspflichtige Medikamente gefunden. Dies berichtet das US-Magazin «TMZ» am Dienstag.

Er erlitt über 100 Krampfanfälle

Ergebnisse erst in ein paar Monaten

Aaron Carter starb am Samstagmorgen in seinem Haus in Lancaster, Kalifornien. Eine Hausangestellte fand den Musiker leblos in seiner Badewanne.