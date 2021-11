Wallis : Polizei findet Ehepaar tot in Villa auf

Bei einem Grosseinsatz bei Sitten VS fand die Kantonspolizei ein totes Ehepaar. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

Die Kantonspolizei rückte am Sonntagnachmittag zu einer Villa in Erde/Conthey aus.

Die Kantonspolizei Wallis hat am Sonntag in Erde/Conthey zwei Personen tot aufgefunden.

Am Sonntag ging bei der Polizei Sitten ein Notruf einer Drittperson ein. Kurz vor 15 Uhr rückten zahlreiche Einsatzkräfte aus, um einem Ehepaar in Erde/Conthey bei Sitten VS zu helfen, das sich gemäss Mitteilung der Kantonspolizei «in einer verzweifelten Lebenssituation» befand.