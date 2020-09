Sie fand die Leichen der Kinder in einer Privatwohnung in einem Mehrfamiliengebäude.

An der Hasselstrasse in Solingen fand die Polizei fünf tote Kinder.

In Solingen, im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen, fand die Polizei fünf tote Kinder. Sie sollen in einem Mehrfamilienhaus gefunden worden sein. Das berichten mehrere deutsche Medien übereinstimmend. Laut Nachrichtenagentur AFP wurden die Leichen in einer Privatwohnung gefunden. Details gab die Polizei noch keine bekannt.