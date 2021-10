Rumänien – Polizei findet geklaute Profi-Rennvelos im Wert von über 600’000 Franken

In Frankreich gestohlen und in Rumänien wieder aufgetaucht.

Während die italienische Radsport-Nationalmannschaft an einem Wettbewerb teilnahm, schlugen Diebe in einem Hotel zu und liessen 22 teure Rennvelos verschwinden.

Die Velos haben auch einen sentimentalen Wert – mit diesen hat die Mannschaft Gold an den Olympischen Spielen in Peking und an der WM in Frankreich gewonnen.