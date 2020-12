USA : Polizei findet in Haus fünf tote Frauen und Kinder

In Arkansas wurden am Freitag zwei tote Frauen sowie drei tote Mädchen gefunden. Der Hintergrund der Tat ist unklar, doch die Polizei ermittelt wegen Totschlags.

In Arkansas wurden in einem Haus zwei Frauen und drei Kinder tot aufgefunden.

Im US-Staat Arkansas sind zwei Frauen und drei Mädchen tot aufgefunden worden. Die Polizei sei am ersten Weihnachtstag nach einem Anruf zu einem Haus in Atkins, 105 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Little Rock gefahren, teilte der Sheriff von Pope County, Shane Jones, mit.