Deutschland : Polizei findet in Konstanz und Lörrach 230 Kilogramm Kokain

Der geschätzte Strassenverkaufswert liege bei mindestens 50 Millionen Euro, teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Konstanz mit.

Bei einer Grossrazzia gegen mutmassliche Drogenhändler aus dem Bereich der organisierten Kriminalität haben Ermittler in Deutschland und der Schweiz mehr als 230 Kilogramm Kokain sowie 50 Kilogramm Marihuana beschlagnahmt. Der geschätzte Strassenverkaufswert liege bei mindestens 50 Millionen Euro, teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Konstanz mit. Neun Verdächtige wurden festgenommen.

Sieben Beschuldigte kamen später in Untersuchungshaft. Die Razzia erfolgte nach Angaben der Ermittler am Dienstag in verschiedenen Orten im südlichen Baden-Württemberg in den Landkreisen Konstanz, Tuttlingen, Lörrach und Sigmaringen. Weitere Durchsuchungen liefen in Zürich in der Schweiz sowie im hessischen Giessen. Vorangegangen waren mehrmonatige Ermittlungen gegen eine Bande, die mutmasslich hochprofessionell und in grossem Umfang Drogen aus Südamerika bezog.