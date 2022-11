Oberbayern : Polizei findet in Mehrfamilienhaus vier Tote

In Weilheim in Oberbayern wurde zuerst ein 60-jähriger Mann tot in einem Garten entdeckt. Anschliessend stiess die Polizei auf drei weitere Leichen.

Die vier Toten wurden in einem Mehrfamilienhaus in Weilheim in Oberbayern gefunden.

In Weilheim in Oberbayern sind am Freitag vier Menschen tot aufgefunden worden. Die Polizei wurde nach eigenen Angaben am Nachmittag zunächst zu einem schwerverletzten Mann in einem Garten eines Mehrfamilienhauses gerufen. Versuche, den 60-Jährigen wiederzubeleben, verliefen demnach erfolglos, der Mann erlag vor Ort seinen Verletzungen. Anschliessend wurden laut Polizei drei weitere Leichen gefunden, darunter auch der mutmassliche Täter.