Entführungsfall Tennessee : Polizei findet bei Suche nach entführter Milliardenerbin (34) eine Leiche

Er soll Fletcher in einen Geländewagen gestossen haben.

Die zweifache Mutter Eliza Fletcher ist in Memphis entführt worden.

Der mutmassliche Täter sitzt in Untersuchungshaft.

Bei der Suche nach der vermissten Milliardenerbin Eliza Fletcher ist im US-Bundesstaat Tennessee eine Leiche gefunden worden, wie die «New York Post» schreibt. Gegen 17 Uhr Ortszeit gab die Polizei bekannt, bei der Suche nach der vermissten Frau einen leblosen Körper gefunden zu haben. Sie gab weder bekannt, um wen es sich bei der Leiche handelt, noch machte sie Angaben zur Todesursache. Der leblose Körper wurde am Montag rund 1,5 Kilometer von der Stelle entfernt gefunden, an der Augenzeugen Abston gesehen hätten, wie er das Fahrzeug gereinigt habe, mit dem er Fletcher entführt haben soll.

Die 34-jährige Fletcher, die aus einer traditionsreichen Familie aus Tennessee stammt, verschwand am Freitag, nachdem sie während ihres morgendlichen Joggens gewaltsam entführt worden war.

Mutmasslicher Entführer angeklagt

Cleotha Abston wurde am Sonntag wegen Entführung in besonders schwerem Fall angeklagt. Das Motiv für die Entführung der zweifachen Mutter ist nach wie vor unklar.

Die Behörden von Tennessee erhielten Überwachungsmaterial von der Entführung, das zu zeigen schien, wie Abston «aggressiv auf das Opfer zuging und dann das Opfer Eliza Fletcher in die Beifahrerseite des Fahrzeugs zwang», heisst es in einer eidesstattlichen Erklärung der Polizei, in der es auch heisst, dass es «einen Kampf zu geben schien.»