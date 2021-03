In einer Wohnung in der Stadt Zug hat die Zuger Polizei Waffen und Kriegsmaterial eines 46-jährigen Deutschen entdeckt. Das Material wurde beschlagnahmt und eine Geldstrafe von 1400 Franken erteilt. (Symbolbild)

Die Zuger Polizei hat in der Wohnung eines 46-jährigen Deutschen in der Stadt Zug eine grosse Sammlung von illegalen Waffen entdeckt.

Die Zuger Polizei hat in einer Wohnung in der Stadt Zug ein regelrechtes Arsenal an illegalem Kriegsmaterial und Waffen im August des letzten Jahres gefunden, schreibt Zentralplus. Die Sammlung des Deutschen umfasst 15 Maschinenpistolen, vier Sturmgewehre, zwei Granatwerfer mit drei Granaten, einen Minenwerfer mit drei Granaten, einen C02-Revolver, ein Bajonett und verschiedene Magazine. Ebenfalls gefunden wurde beim laut Bericht mutmasslich Rechtsradikalen noch ein Messer, zwei Lanzen, fünf Stichwaffen, ein SS-Helm und eine Hakenkreuznachbildung. In seiner Vergangenheit soll der illegale Waffenbesitzer als Neonazi aufgefallen sein und Antifa-Demonstranten angegriffen haben, wie Zentralplus weiter berichtet. Die Pistolen und Gewehre sind gemäss Bericht zwar schiessunfähig gemacht – trotzdem sei für deren Einfuhr und Besitz eine Bewilligung notwendig. Der Minenwerfer inklusive der drei Granaten würde zudem als Kriegsmaterial gelten.