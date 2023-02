Chippis VS: Polizei findet jungen Mann leblos neben Fussballplatz – tot

In der Nähe des Fussballplatzes in Chippis wurde ein junger Mann tot aufgefunden.

Die Kantonspolizei Wallis fand am Samstagmorgen einen jungen Mann leblos auf, wie sie in einem Communiqué mitteilt. Er lag in der Nähe des Fussballplatzes in Chippis VS. Die ausgerückten Rettungskräfte versuchten sofort, den Mann wiederzubeleben, jedoch ohne Erfolg. Er verstarb noch vor Ort.