Lavertezzo TI - Polizei findet Leiche der ertrunkenen Frau (31) an der Verzasca

Dank eines Hinweises aus der Bevölkerung hat die Kantonspolizei Tessin in Lavertezzo die Leiche einer Frau bergen können, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Es sei davon auszugehen, dass es sich dabei um die 31-Jährige handelt, die seit Sonntag vermisst wurde . Die Identität der Toten wird nun abgeklärt.

Im Tessin ist es der sechste tödliche Badeunfall dieser Sommersaison. «Das ist eine hohe Zahl, wenn man bedenkt, dass sich die Unfälle in kurzer Zeit ereignet haben», sagt Boris Donda, Präsident der Tessiner Beratungskommission «Sichere Gewässer», zu 20 Minuti. Für ihn habe beim Unglück vom Sonntag «viel Unvorsichtigkeit» eine grosse Rolle gespielt. Am Vortag habe es in der Region starke Regenfälle gegeben, daher gab es mehr Wasser in den Flüssen. Mit anderen Worten: Es war eine gefährliche Situation.