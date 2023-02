England: Polizei findet Leiche von Nicola Bulley – ist die zweifache Mutter ertrunken?

Die Frau hatte am Tag ihres Verschwindens ihr Handy und den Hund an dieser Bank am Fluss Wyre in Nordwestengland zurückgelassen.

Die 45-jährige Nicola Bulley verschwand am 27. Januar 2023, als sie mit ihrem Hund spazierte. Am 19. Februar fanden zwei Spaziergänger ihre Leiche.

Am Ort, an dem sie zuletzt gesehen wurde, fand man ihr Handy und ihren Hund.

Traurige Gewissheit im Fall der vermissten Nicola Bulley : Die britische Polizei hat am Montagabend bekannt gegeben, dass eine am Sonntag gefundene Frauenleiche die der 45-jährigen Mutter ist. Bulley war am 27. Januar im nordwestenglischen Ort St. Michael’s on Wyre verschwunden, als sie Familienhund Willow Gassi führte.

Bereits am Vortag hatten Ermittler und Ermittlerinnen einen bösen Verdacht, als ein Unterwasser-Suchteam eine Leiche aus dem Fluss Wyre barg. Zwei Spaziergänger hatten die Polizei alarmiert, als sie einen leblosen Körper im Wasser entdeckten. Der Fundort deckte sich zudem mit der Stelle, die der 33-jährige Jason Rothwell, ein selbst ernanntes spirituelles Medium, als Ort angegeben hatte, in dem er die Leiche der Vermissten vermutete.

Im Fluss ertrunken?

Die Leiche wurde in einem Flussabschnitt kurz nach einer leichten Biegung entdeckt, über eineinhalb Kilometer ausserhalb des Dorfes. Die Polizei geht bei ihren Ermittlungen davon aus, dass Nicola Bulley beim Spazierengehen mit ihrem Hund in den Fluss stürzte und ertrank.

Die Finanzberaterin war zuletzt gesehen worden, als sie an jenem Tag wie gewöhnlich ihre beiden Töchter in die Schule brachte und dann mit Willow spazieren ging. Um 9.35 Uhr wurde ihr freilaufender Hund entdeckt, das Handy der Frau lag auf einer Bank. Bulley führte zum Zeitpunkt ihres Verschwindens eine Online-Besprechung mit ihrem Arbeitgeber. Die Sitzung endete gegen 9.30 Uhr, aber die 45-Jährige hatte sich nicht ausgeloggt. Die Familie fürchtete zunächst, sie sei entführt worden.

«Werden Nikki nie vergessen»

Bulleys Lebensgefährte Paul Ansell und die beiden Töchter im Alter von sechs und neun Jahren sind am Boden zerstört. In einer öffentlichen Mitteilung schreiben die Angehörigen: «Unsere schlimmsten Befürchtungen wurden bestätigt. Wir werden nie begreifen können, was Nikki in ihren letzten Momenten durchgemacht hat. Wir werden Nikki nie vergessen, sie war der Mittelpunkt unserer Welt, sie war diejenige, die unser Leben so besonders gemacht hat.»