Polizei findet Lenker nach Unfall verwirrt und verletzt in Serneus GR

Am Sonntag, kurz vor Mitternacht, konnte ein Verkehrsteilnehmer beobachten, wie ein Auto mit unsicherer Fahrweise rasant von Klosters GR in Richtung Serneus GR fuhr. Das Fahrzeug kollidierte dabei mit einem Leitpfosten, einem Schneepfosten sowie einem Verkehrsteiler. Schlussendlich kam es von der Strasse ab, durchbrach einen Zaun und stürzte in das Tobel des Saasalpbachs. Der Lenker verliess das Fahrzeug und entfernte sich von der Unfallstelle, bevor die Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen.