vor 49min

Zeugenaufruf

Polizei findet Mann mit schwerer Kopfverletzung beim Bahnhof Biel

Am frühen Samstagmorgen entdeckten Polizeibeamten einen verletzten Mann beim Bahnhofplatz in Biel. Die Polizei vermutet, dass er in einer Auseinandersetzung verwickelt sein könnte. Sie sucht Zeugen.

von Karin Leuthold

1 / 3 Um 5.15 Uhr fand die Polizei Bern einen schwer verletzten Mann beim Bahnhofplatz Biel. Google Maps Die Beamten vermuten, dass der Mann in einer Auseinandersetzung verwickelt war. KEYSTONE Zur Klärung der Ereignisse sucht die Kantonspolizei Bern Zeugen. Personen, die in den frühen Morgenstunden des 8. August 2020 im Bereich Bahnhof/Bahnhofplatz verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollen sich bei der Polizei melden. KEYSTONE

Die Polizei fand am frühen Samstagmorgen einen schwer verletzten Mann beim Bahnhofplatz in Biel. Kurz zuvor war bei der Kantonspolizei Bern eine Meldung eingegangen. Die umgehend ausgerückten Einsatzkräfte entdeckten gegen 5.15 Uhr eine Person mit einer schweren Kopfverletzung.

Nach der Erstversorgung brachte eine Ambulanz den Mann ins Spital. Gemäss aktuellen Erkenntnissen deutet die Verletzung am Kopf auf eine tätliche Auseinandersetzung.